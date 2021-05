A rede que segurou os grandes devedores do Novo Banco

Um avaliador que não sabe como os bancos vendem imóveis com desconto, um intermediário que assina de cruz negócios com imóveis, um primo que aceitou gerir uma carteira de imóveis do Novo Banco sem saber da sua origem. Um grande devedor – talvez o maior – que pouco sabe, incluindo o que faz hoje, outro que nega ter incumprido com o banco, diz “viver bem” mas não pagou as dívidas e um terceiro que subiu e caiu com o BES e culpa o Novo Banco de pouco fazer para recuperar o crédito. Um banco com uma carteira de créditos para gerir, mas que tem uma política de recuperação que, no mínimo, tem levantado dúvidas a todos, incluindo a quem deve. E em relação à qual sobra uma pergunta: por que razão o Novo Banco não vai atrás do património dos grandes devedores?