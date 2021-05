Morreu o economista e investigador Pedro Lains

O economista e investigador Pedro Lains morreu, na tarde deste domingo, vítima de cancro. A morte do académico foi confirmada ao PÚBLICO pelo politólogo António Costa Pinto, que destacou a importância da obra de Pedro Lains e o contributo do académico para a caracterização económica da Península Ibérica.

“O Pedro Lains era um dos grandes historiadores económicos ibéricos, com uma obra marcante internacionalmente. O livro que estava a preparar, e que espero que saia, é uma histórica económica da Península Ibéria publicada com a Cambridge University Press. É uma grande perda académica, não só para Portugal, mas também para a história económica europeia”, afirmou António Costa Pinto.

Pedro Lains era investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tendo como área principal de investigação a História Económica dos séculos XIX e XX. De acordo com o currículo do professor, publicado no site da Universidade de Lisboa, a análise do docente incidia especificamente no “estudo do crescimento económico no longo prazo de Portugal e dos países periféricos da Europa”.

A obra mais recente assinada pelo economista e investigador foi o livro História da Caixa Geral de Depósitos, 1876-2010, que abordou a história de criação do banco estatal, com início nas décadas finais do período monárquico português.