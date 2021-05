Primeira despromoção confirmada: Nacional está de regresso à II Liga

O Nacional da Madeira é a primeira equipa a ver confirmada a descida de divisão na Liga 2020-21. Na penúltima jornada da prova, a visita a Famalicão terminou com uma derrota por 3-0 que oficializou a despromoção, a segunda nas três últimas épocas.

Na última posição da tabela há longas jornadas, o Nacional precisava de um autêntico milagre para sobreviver no principal escalão do futebol português. Teria de vencer em casa do Famalicão e também na última ronda, e depois ficar à espera de uma conjugação favorável de resultados para ainda disputar o play-off.

No Minho, o Famalicão inaugurou o marcador por Ivo Rodrigues perto do final do primeiro tempo e, depois de uma ténue reacção a meio do segundo tempo, os anfitriões sentenciaram a partida com dois golos: Iván Jaime (77') e Carlos Valenzuela (81').

Com 57 golos sofridos e apenas 25 pontos somados em 33 jogos, o Nacional regressa, assim, à II Liga, escalão no qual competiu também em 2017-18. De resto, nos último quatro anos os madeirenses passam a contabilizar duas presenças em cada um dos escalões profissionais.

No dia 22 de Março, a direcção do Nacional entendeu proceder a uma troca da equipa técnica, abdicando de Luís Freire para apostar em Manuel Machado, mas neste regresso ao Funchal o experiente técnico não conseguiu evitar a descida de divisão, depois de um arranque com duas derrotas pesadas.