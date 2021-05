MotoGP: Oliveira abandona GP de França ganho por Miller

Miguel Oliveira (KTM) abandonou neste domingo o Grande Prémio (GP) de França de MotoGP devido a uma queda, numa prova disputada à chuva, que acabou por ser conquistada por Jack Miller (Ducati).

O piloto português, que partiu da 10.ª posição da grelha, seguia na nona posição no momento da queda, na terceira curva, quando era o mais rápido em pista. Este é o primeiro abandono do piloto português na edição deste ano do Mundial.

No pódio da prova, para além de Jack Miller, ficaram Johan Zarco (Suzuki), em segundo, e Fabio Quartararo (Yamaha), em terceiro. “Pecco” Bagnaia (Ducati) fez também uma grande corrida e terminou em quarto.

Quartararo é agora o líder do Mundial de pilotos, com 80 pontos, mais um do que Bagnaia e mais 12 do que Zarco.