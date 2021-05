Golo de Luis Suárez no minuto 88 segura a liderança do Atlético

Foi uma tarde de domingo dramática na liga espanhola, que terminou com apenas uma equipa KO: o Barcelona perdeu em casa e o título será decidido entre Atlético e Real Madrid na derradeira ronda.

Neste domingo, com o rival madrileno a ganhar no San Mamés ao Athletic, a equipa de Diego Simeone esteve perto de ir ao tapete em pleno Wanda Metropolitano, mas dois golos nos últimos oito minutos mantêm Diego Simeone a depender apenas de si para a última jornada.

Nos dois duelos do dia entre madrilenos e bascos, a primeira equipa a marcar foi o Real em Bilbau – um golo de Nacho, aos 68’, garantiu o triunfo à equipa de Zidane -, e, quase de seguida, em Madrid o avançado croata Budimir colocou o Osasuna a ganhar ao Atlético.

Com estes resultados, o Real partiria para a última jornada com mais um ponto do que o Atlético e vantagem no confronto directo, mas nos últimos minutos os “colchoneros” passaram a decisão do título para o seu controlo.

Em apenas seis minutos, Renan Lodi (82’) e Luis Suárez (88’) garantiram os três pontos à equipa de João Félix – entrou aos 66’ e fez a assistência para o primeiro golo – e a certeza que, se venceram na difícil deslocação a Villarreal, garantem o título.

A vitória do Atlético retirava qualquer possibilidade matemática do Barcelona conquistar o campeonato, mas os catalães simplificaram as contas com mais um mau resultado: derrota em Camp Nou frente ao Celta de Vigo, por 2-1.