Barcelona goleia Chelsea e é campeão europeu feminino

O Barcelona conquistou neste domingo, pela primeira vez na sua história, a Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golear na final o Chelsea por 4-0, em encontro disputado em Gotemburgo, na Suécia.

A formação catalã, que tinha perdido por 4-1 a final de 2018-19, com o Lyon, vencedor das últimas cinco edições, resolveu o jogo na primeira parte, com um autogolo de Melanie Leupolz, no primeiro minuto, e golos de Alexia Putellas, aos 14’, de grande penalidade, Aitana Bonmati, aos 21’, e Caroline Graham Hansen, aos 36’.

Com esta conquista, o Barcelona passa a ser o único clube campeão da Europa em femininos e masculinos.