Netflix vai lançar série centrada na juventude da Rainha Charlotte de Bridgerton

A Netflix vai lançar uma nova série derivada de Bridgerton, e que abordará as origens e a juventude de uma das suas personagens, a Rainha Charlotte, interpretada pela actriz negra Golda Rosheuvel. Com argumento e produção executiva da produtora de Bridgerton, Shonda Rhimes, este spin-off, ainda sem data de lançamento prevista, irá ainda buscar outras personagens à série original, como Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) ou Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Baseada nos livros de Julia Quinn, Bridgerton é um saga familiar que se passa nos meios da aristocracia e da alta sociedade londrina no período da Regência, no primeiro quartel do século XIX.

“Muitos espectadores não conheciam a história da rainha Charlotte [Carlota de Meclemburgo-Strelitz, mulher de Jorge III e avó paterna da rainha Vitória] e estamos radiantes por esta nova série ir expandir a sua história e o universo de Bridgerton”, afirmou Bela Bajaria, da Netflix, citada pela Variety.

Entre os sucessos anteriores da criadora de Bridgerton, Shonda Rhimes, conta-se a série televisiva Anatomia de Grey, lançada em 2005.