Morreu a actriz Eva Wilma

A actriz de brasileira Eva Wilma morreu este sábado aos 87 anos no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internada desde Abril devido a um cancro de ovário. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, citada pela imprensa brasileira.

Com uma carreira que chegou às sete décadas de representação no cinema, teatro e televisão, Eva Wilma é mais conhecida em Portugal pelos seus papéis nas telenovelas brasileiras, como em Pedra sobre Pedra (1992), O Rei do Gado (1996) ou A Indomada (1997). Em Portugal, contracenou com Eunice Muñoz na peça Madame, de Maria Velho da Costa, em 2000, numa encenação de Ricardo Pais co-produzida pelo Teatro Nacional São João e pelo Teatro Nacional D. Maria II.

Que notícia triste! Eva Wilma nos deixou neste sábado, 15, após complicações de um câncer. Nossos sentimentos aos familiares e amigos dessa brilhante e inesquecível atriz. ?? https://t.co/BaEoF2G976 pic.twitter.com/AR6MDitPQo — TV Globo em ?? (@tvglobo) May 16, 2021

Nascida em São Paulo a 14 de Dezembro de 1933, começou a dar os primeiros passos no mundo do espectáculo como bailarina clássica no São Paulo Ballet aos 14 anos, tendo tido a sua primeira experiência de representação na peça de teatro em 1952, na peça Uma Mulher e Três Palhaços, onde contracenou com o seu futuro primeiro marido, John Herbert. Um ano depois, estreou-se no grande ecrã como figurante na comédia Uma Pulga na Balança, de Luciano Salce.

A estreia na televisão aconteceu também em 1953, na série Namorados de São Paulo, onde começou por contracenar com Mário Sérgio. Este acabou por ser substituído por John Herbert e o título do programa foi alterado para Alô Doçura!, inspirada na sitcom norte-americana I Love Lucy. A série marcou o panorama televisivo brasileiro, estando no ar mais de dez anos, um recorde no Brasil, e lançou o par (que casou em 1955) para o centro do entretenimento brasileiro nas décadas de 50 e 60. A actriz tornou-se figura das novelas da Rede Tupi e, mais tarde, a partir da década de 80, da Rede Globo.

Eva Wilma dedicou a sua vida a cultura, logo a melhor forma de homenagea-la é celebrando o que ela nos deixa: um legado lindo nas artes. Que honra a minha ter dividido cena com você, Eva. Descanse em paz ?????? pic.twitter.com/sT2k347DZw — Regiane Alves (@RegianeAlves) May 16, 2021

No final dos anos 70 teve a oportunidade de fazer uma audição para entrar no filme Topázio (1969), de Alfred Hitchcock, mas não foi seleccionada para o papel. Valeu-lhe o consolo de não ter sido um dos melhores filmes do cineasta britânico, com quem chegou a discutir em português.

Eva Wilma deu entrada no hospital Albert Einstein a 15 de Abril devido a problemas cardíacos e renais, tendo-lhe sido entretanto diagnosticado um cancro de ovário. Em Janeiro deste ano também esteve internada devido a uma pandemia. Deixa dois filhos do primeiro casamento com John Herbert, que durou até 1976, e nenhum do segundo, com o actor Carlos Zara, com quem esteve 23 anos.