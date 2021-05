Insurreição e ressurreição na Índia e em Israel: Ayodhya e Jerusalém

Entre as muitas reportagens explosivas que emergiram no último ano, 2020 assistiu ao início da construção há muito anunciada do Ram Mandir, na Índia – templo hindu no estado setentrional de Uttar Pradesh, que fez parte de uma campanha política de 36 anos para reafirmar o controlo maioritário hindu sobre a heterogénea cidade de Ayodhya. “Ram Mandir yahan banayenge!” (“Aqui construiremos novamente o Templo Ram”) manteve-se como um slogan inalterável do partido de direita, usado como tática dissimulada para semear divisões comunitárias entre as populações hindus e muçulmanas que coexistiram durante séculos e que contribuem para as complexidades e contradições incorporadas na Índia contemporânea. Em 2020 a batalha pelo domínio nacionalista hindu avançou, ainda mais, em direção a uma vantagem incontestável.