Reabertura não é só para o Reino Unido. Portas vão abrir, apenas turistas de oito países vão estar impedidos de viajar para Portugal

Só passageiros vindos de países com incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes estão condicionados na entrada a Portugal, podendo apenas realizar viagens essenciais. Nesta lista estão África do Sul, Brasil, Chipre, Croácia, Índia, Lituânia, Países Baixos e Suécia. Vão ser aplicadas as mesmas regras para passageiros de cruzeiros.

A reabertura de Portugal a turistas vindos do Reino Unido, que deve trazer já esta segunda-feira, só para o aeroporto de Faro, 17 voos “correspondentes a 5500 lugares”, vai ser acompanhada pela autorização de viagens não-essenciais a passageiros provenientes da grande maioria dos países. E a reabertura do país aos turistas não se vai ficar pelos voos: a partir de segunda-feira os portos vão poder receber navios de cruzeiro. Há, no entanto, países de onde os turistas continuarão impedidos de viajar para Portugal, mediante a situação epidemiológica.

Depois de Portugal ter dado “luz verde” à vinda de turistas britânicos, o Governo faz saber, nos despachos e na resolução do Conselho de Ministros publicados esta sexta-feira à noite, que os passageiros originários de “países que integram a União Europeia, países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e Reino Unido” podem realizar “todo o tipo de viagens" para Portugal.

A declaração de situação de calamidade volta também a autorizar ainda o embarque e desembarque de navios de cruzeiro em Portugal, uma interdição que estava em vigor desde 14 de Março de 2020. A nota divulgada pelo Ministério da Administração Interna refere que as medidas do tráfego aéreo vão ser aplicadas “no embarque e desembarque de passageiros e tripulações de navios de cruzeiro” nos portos de Portugal continental.

As excepções a estas autorizações, que entram em vigor à meia-noite desta segunda-feira, serão países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, de acordo com os dados disponibilizados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, sigla inglesa). Isto significa o condicionamento das viagens de habitantes de oito países, de acordo com o despacho: Chipre, Croácia, Lituânia, Países Baixos e Suécia, em termos europeus, mais África do Sul, Brasil e Índia.

Destes países só podem entrar em Portugal pessoas em viagens por motivos essenciais (trabalho, estudo, reuniões familiares, saúde ou por razões humanitárias), estando obrigadas a cumprir um período de isolamento profiláctico de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, refere um comunicado do Ministério da Administração Interna enviado este sábado.

Dos países autorizados, os turistas que pretenderem viajar para Portugal de avião terão de apresentar um comprovativo de teste laboratorial (RT-PCR) para a covid-19, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao embarque. O mesmo deverá acontecer no caso dos passageiros de navios de cruzeiro.

A partir de segunda-feira, as companhias aéreas estão também obrigadas a permitir o embarque apenas a passageiros que apresentem este documento, sob pena de serem aplicadas multas de 500 a dois mil euros por passageiro que embarque sem o comprovativo.

Portugal antecipou decisão da União Europeia ao levantar restrições ao Reino Unido

A decisão de Portugal autorizar viagens não-essenciais do Reino Unido a partir de segunda-feira foi coordenada com a Comissão Europeia e antecipa uma decisão dos 27 esperada para quarta-feira, adiantou este sábado a secretária de Estado do Turismo.

"Sim, de facto temos a presidência do Conselho Europeu, pelo que estivemos bastante articulados com a Comissão [Europeia]. E então, nós de uma certa forma antecipámos um pouco o que vai acontecer com a União Europeia. Vai haver uma decisão que eu penso que vai ser favorável ao Reino Unido a 19 de Maio”, disse Rita Marques à BBC.

Segundo a governante, “há uma grande probabilidade de vocês [Reino Unido] estarem na ‘lista verde’ da União Europeia a partir de 19 de Maio, pelo que esta decisão do Governo português antecipa, de certa forma, o que esperamos que seja a decisão da UE”. com Lusa