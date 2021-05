Parecer da PSP a recusar ecrãs em Alvalade andou “perdido internamente” na Câmara de Lisboa

Afinal a câmara de Lisboa recebeu o parecer negativo da PSP que defendia que a autarquia deveria recusar a instalação de um ecrã gigante para transmitir o jogo Sporting-Boavista, que decorreu na passada terça-feira à noite, no exterior do estádio de Alvalade, mas o mesmo esteve “perdido no circuito interno” do município até esta quinta-feira, dois dias depois do evento.