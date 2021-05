Costa e Cabrita: anatomia de uma relação

No debate parlamentar de quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, fez uma veemente e até inédita defesa do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Perante uma pergunta do líder do Chega, André Ventura, sobre quando o ministro seria demitido, classificando-o como o maior problema no Governo, António Costa respondeu: “Quem me dera que o meu problema fosse o senhor ministro da Administração Interna, o que significa que eu não tinha um problema, porque tenho um excelente ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o senhor ministro da Administração Interna.”