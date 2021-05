Proteção e Salvaguarda da Resiliência de Infra-estruturas Críticas Europeias – mais uma peça do puzzle da resiliência europeia

No quadro da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, teve lugar nos dias 17 e 18 de março de 2021 um seminário sobre “Segurança e Proteção de Espaços Públicos e Infra-estruturas Críticas”. Na sua intervenção, o ministro da Administração Interna informou que no segundo Conselho Europeu foi discutida uma primeira abordagem de uma nova diretiva sobre resiliência de entidades ou unidades críticas, apresentada pela Comissão Europeia em 16 de dezembro de 2020. O tema, porém, está longe de ser novo, mesmo não considerando o que se passa nos Estados-membros individualmente considerados.