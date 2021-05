Má informação, má opinião

O que aconteceu em Odemira é manipulação; o que aconteceu com o sofagate é clubite. Nos dois casos, o jornalismo falhou.

Em Portugal, um em cada dois alunos com 15 anos de idade não sabe distinguir um facto de uma opinião. Tal é a conclusão de um estudo da OCDE divulgado pelo PÚBLICO na edição do passado dia 5 de Maio. Temos, assim, que os jovens formam a sua opinião a partir das notícias que lêem, mas também que metade deles o faz com base na opinião dos comentadores, entendida como facto. Se este relatório deve interpelar os professores, ele vem colocar uma responsabilidade acrescida sobre os jornalistas.