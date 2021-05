Israel intensifica ataques no dia em que arrasou sede de media internacionais em Gaza

No final do sexto dia consecutivo de bombardeamentos israelitas contra a Faixa de Gaza, com rockets do Hamas a voarem na direcção oposta, parecia claro que a pior violência em sete anos na região se está a intensificar nas suas várias frentes. Com os jornalistas no terreno a descreverem um “escalar” dos alvos dos ataques em Gaza, onde o Exército israelita arrasou o edifício residencial de 12 andares que albergava as sedes da Al-Jazeera e da Associated Press no território, houve protestos em toda a Cisjordânia, e mais estão marcados para domingo, num sinal de como o conflito se espalhou na última semana.