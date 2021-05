Exército israelita acusado de enganar jornalistas estrangeiros para potenciar baixas no Hamas

Em menos de uma hora, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, o Exército de Israel bombardeou de forma incessante uma rede de túneis na região norte da Faixa de Gaza, usada por combatentes palestinianos do Hamas para as mais variadas acções militares: reuniões secretas de altas patentes, porta de entrada e de saída para ataques e para sequestros em território israelita ou, como pode ter sido o caso na madrugada de sexta-feira, frente de batalha aonde acorrem centenas de combatentes do Hamas perante a iminência de um ataque terrestre do poderoso Exército de Israel.