A cidade das crianças “é uma utopia” mas temos de tentar lá chegar

O autor do livro A Cidade das Crianças , que deu origem à rede internacional City of Children, considera que o acesso ao espaço público, com autonomia em relação aos adultos, é uma das formas de participação dos mais novos nos lugares onde vivem.

Francesco Tonnuci, que assina como Frato, enquanto cartoonista “com olhos de criança”, desenvolveu o conceito da Cidade das Crianças na década de 90. Passados 30 anos do arranque do projecto em Fano, Itália, e 25 do livro com que o mostrou ao mundo, considera que a dificuldade de o pôr em prática, de dar às crianças um lugar na governação das cidades, é uma das razões o que o tornam, ainda, atraente e actual.