Pedras Salgadas, um parque onde se sorvem os 150 anos desta história

Aventuramo-nos à volta do lago, nariz erguido à procura daquilo que distingue as frondosíssimas árvores centenárias, espécies muitas delas exóticas que aqui chegaram vindas um pouco de todo o mundo. A magnólia surge à nossa frente e logo se segue o tronco espesso da faia e a velha ginkgo biloba, a casca acinzentada do castanheiro-da-índia e as folhas verdes escuras do carvalho americano. Por ali, atentas aos pássaros planantes, as ramificações do pinhão-chinês, da faia-vermelha, do choupo-branco e do pequeno bordo-japonês.