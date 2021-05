Quinta da Côrte, provavelmente o segredo mais bem guardado do Douro

O silêncio corre solto quando nos deparamos com a casa branca e lista amarela que se desdobra em patamares: é Boris, o beagle esquivo que só se deixará tocar na partida, 24 horas depois, quem nos recebe. Mais sorte teremos com a Lori e o seu filho Tinto Cão, que, apesar do seu porte imponente (é um pastor alemão bem nutrido), só quer festa (e festas). Antes de entrarmos na casa, é impossível não nos aproximarmos do fim do terraço, fila de árvores de fruto e logo o varandim: são as vinhas que desenham a geometria duriense, as encostas que as suportam, o rio Douro que vemos numa nesga, o Pinhão por trás do monte (são, calculam, três quilómetros em linha recta - “mas no Douro nada se mede assim”). Não o vemos daqui, mas no fundo deste monte onde estamos mais ou menos a meio, por entre um denso arvoredo, é o rio Torto que se esconde. Estamos na Quinta da Côrte, não encontraremos o rei, mas não deixaremos de conhecer a “sua” princesa.