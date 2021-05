Lewandowski iguala Müller, “um recorde que parecia impossível”

O internacional polaco Robert Lewandowski chegou aos 40 golos numa só edição da Liga alemã de futebol, pelo Bayern Munique, igualando o mítico Gerd Müller, que em 1971-72 tinha conseguido idêntica proeza pelo clube.

“Alcancei um recorde que dantes parecia impossível de imaginar. Estou tão orgulhoso de fazer história pelo Bayern e de tomar parte em criar histórias que os adeptos vão contar aos filhos”, escreveu o polaco, na rede social Twitter.

O já consagrado campeão Bayern Munique empatou 2-2 em Friburgo, na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã de futebol, inaugurando o marcador aos 26 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Lewandowski. Um golo que permite ao polaco “seguir os passos de lendas como Gerd Müller”.

O avançado ainda tem uma jornada para superar o registo numa temporada de Müller, maior goleador da história da Bundesliga, com 365 golos. Lewandowski é segundo, com 276.

Ao marcar, os jogadores dos bávaros homenagearam o número “9”, que por sua vez lembrou Müller ao levantar a camisola para demonstrar uma “t-shirt” que dizia “4 Ever Gerd”, ao lado de uma fotografia do antigo avançado.

Já com o nono título seguido na “mão”, a equipa comandada por Hans-Dieter Flick mantém-se destacada na frente, com 75 pontos, provisoriamente mais 11 do que o Leipzig (64), segundo colocado, que no domingo tem um duelo decisivo pela vice-liderança, diante do Wolfsburgo, terceiro (60).