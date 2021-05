Giro: Victor Lafay venceu 8.ª etapa, Nelson Oliveira foi quarto

O francês Victor Lafay (Cofidis) venceu neste sábado a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta, após uma fuga em que participou Nelson Oliveira (Movistar), que terminou em quarto, com o húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) a conservar a camisola rosa.

Lafay, de 25 anos, cumpriu os 170 quilómetros entre Foggia e Guardia Sanframondi em 4h06m47s, com o italiano Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa) no segundo lugar, a 36 segundos, e o alemão Nikias Arndt (DSM) no terceiro, a 37. Nelson Oliveira terminou a tirara a 41 segundos e João Almeida (Deceuninck-QuickStep) no 10.º lugar, primeiro do pelotão, a 4m48s.

Nas contas da geral, Attila Valter chegou junto dos restantes candidatos e segurou a liderança da geral, à frente do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), segundo, a 11 segundos, e do colombiano Egan Bernal (INEOS), terceiro, a 16.

No domingo, a nona etapa liga Castel di Sangro a Campo Felice em 158 quilómetros, com a chegada em alta montanha, numa tirada com uma contagem de terceira categoria, duas de segunda e outra de primeira, a coincidir com a meta.