FC Porto e Sporting estão na final da Liga Europeia

“Leões” afastaram o Benfica no desempate por penáltis, “dragões” conseguiram reviravolta frente à Oliveirense.

Tal como aconteceu em 2019, o FC Porto e o Sporting vão discutir entre si a conquista da Liga Europeia de hóquei em patins. A final da competição está marcada para as 17h30 (RTP1), no pavilhão do Luso, onde neste sábado Oliveirense e Benfica ficaram pelo caminho.

O FC Porto operou uma incrível reviravolta diante da Oliveirense. Esteve a perder por 0-4, ainda foi a tempo de reduzir para a desvantagem mínima ao intervalo e, no segundo tempo, passou para a frente do marcador e impôs-se por 6-4, com dois golos de Carlo di Benedetto, outros dois de Ezequiel Mena, um de Xavi Barroso e outro de Poka.

Mais tarde, foi a vez de o Sporting conseguir o apuramento, num jogo muito equilibrado e decidido apenas no desempate por grandes penalidades.

Nicolía colocou o Benfica na frente, Platero empatou, Lucas Ordoñez fez o 2-1 e Ferran Font fixou o 2-2 com que se atingiu o intervalo. No segundo tempo, dois golos logo a abrir (Ordoñez e Toni Pérez) estabeleceram o 3-3 final.

No prolongamento, o Sporting adiantou-se por Platero, Aragonés respondeu para as “águias”, Ferran Font fez o 4-5 e Nicolía também bisou, para fixar o 5-5 que forçou as grandes penalidades. Graças a Alessandro Verona (autor dos dois golos, contra um de Nicolía), os “leões” foram mais eficazes e apuraram-se para a final (7-6).