Boavista deixa zona de despromoção

O Boavista saiu este sábado, provisoriamente, da zona de despromoção da I Liga, ao vencer, por 1-0, na recepção ao Portimonense, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

O equatoriano Porozo resolveu o encontro com um golo aos 71 minutos, marcando o regresso dos “axadrezados” aos triunfos, após seis jogos sem vencer, enquanto os algarvios somaram a terceira derrota seguida.

O Boavista subiu ao 15.º posto, o primeiro acima da zona de despromoção, com mais dois pontos do que o Rio Ave, que esta noite recebe o FC Porto, e Farense, que venceu em casa ao Tondela, por 1-0, enquanto o Portimonense segue no 13.º lugar, com os mesmos 34 pontos do Marítimo, anfitrião do V. Guimarães, no domingo.