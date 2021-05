André Silva bate recorde de golos no Eintracht Frankfurt

Avançado português bisou na derrota diante do Schalke, na 33.ª jornada da Bundesliga.

A temporada de André Silva na Bundesliga já estava a ser inesquecível e neste sábado tornou-se histórica. Graças aos dois golos apontados diante do Schalke, o avançado português tornou-se no melhor marcador de sempre do Eintracht Frankfurt numa só temporada da Bundesliga.

O jogo não correu particularmente bem aos visitantes, que foram surpreendidos, na penúltima jornada do campeonato, pelo último classificado da prova. Já despromovido, o Schalke 04 colocou-se na frente do marcador aos 15’, mas André Silva, de cabeça, repôs a igualdade aos 29’, apontando o 26.º golo na Liga.

Com 1-1 ao intervalo, o defesa Evan N'Dicka ainda colocou o Eintracht na frente, antes de o Schalke fazer três golos de rajada (52’, 60’ e 64') e passar a dispor de uma vantagem confortável. Vantagem, essa, que os visitantes ainda conseguiram atenuar graças a um novo golo de André Silva, na sequência de um canto.

O 27.º golo do internacional português na Bundesliga permitiu-lhe ultrapassar a marca de Bernd Hölzenbein, que até este sábado detinha o recorde de maior número de golos pelo Eintracht na Bundesliga, feito alcançado em 1976-77.