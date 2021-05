Morreu Raimund Hoghe, o corpo mais inesperado da dança contemporânea europeia

Pequeno, franzino e visivelmente deformado, sequelas de um parto difícil e da escassez de medicamentos adequados na empobrecida Alemanha do pós-guerra em que nasceu, Raimund Hoghe considerou-se impróprio para a dança contemporânea até ao dia em que, após vários anos a trabalhar como dramaturgo para Pina Bausch (1940-2009) em Wuppertal, decidiu “atirar o corpo para a luta”. Impelido para o palco pelo mandamento de Pier Paolo Pasolini, aquele que viria a tornar-se um dos coreógrafos mais reconhecidos e venerados da dança contemporânea europeia e, mais corajosamente ainda, um dos seus mais singulares intérpretes, morreu esta sexta-feira, anunciou a Tanzhaus NRW de Düsseldorf. Completara 72 anos apenas dois dias antes.

Na mesma nota de condolências publicada na noite de sexta-feira, a Tanzhaus NRW lembra como Raimund Hoghe foi pioneiro na reivindicação do direito ao palco para todos os corpos, mesmo os mais disformes ou inconformes: “Para mim os corpos são como paisagens, e, tal como há paisagens diferentes, também há corpos diferentes – e todos têm a sua legitimidade”, escreveu este alemão que se via como umas das derradeiras testemunhas de uma Europa em que a ausência de um diagnóstico pré-natal eficaz ainda permitia anomalias como a sua vida. Nascido em 1949 em Wuppertal, dizia-se convictamente “contra a selecção de pessoas” (mas não contra o aborto), prática que associava a um período tragicamente maligno da história do seu país, o Terceiro Reich. “Escolher não é humano. Se a minha mãe tivesse ‘escolhido’, talvez eu não tivesse nascido”, dizia ao PÚBLICO em 2007, quando pela primeira vez o seu metro e meio de corpo, marcado por uma bossa no alto das costas, se apresentou ao público português, no Auditório de Serralves, onde Atirar o Corpo para a Luta, a sua autobiografia pessoal e artística, integrou o ciclo paralelo à exposição Anos 80: Uma Topologia.

Foto Raimund Hoghe em Serralves em 2007 NELSON GARRIDO

Foi a primeira de inúmeras visitas a Portugal, onde também teve poiso regular na Culturgest e no Teatro Municipal do Porto (TMP) – ali passou, de resto, ainda em Janeiro deste ano, horas antes de se iniciar mais um prolongado confinamento, com Postcards from Vietnam (2019), a sua última criação, e Canzone per Ornella (2018), a penúltima. Foi também para o TMP, em 2018, que remontou uma peça do seu repertório, Young People, Old Voices (2002), com intérpretes portugueses; na sua página de Facebook, a instituição dirigida por Tiago Guedes recorda este sábado a “poesia dos movimentos” e a “relação umbilical com a música” do emblemático criador alemão.