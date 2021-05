Assédio sexual: “É ensinado aos actores que, se impuserem limites, ficam sem trabalho”

O assédio sexual existe. O assédio sexual existe no emprego em Portugal. Mais de um décimo dos portugueses já foram alvo de assédio sexual laboral, indica o estudo de referência Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho (2016). São 12,6% dos inquiridos no estudo, mais precisamente 14,4% mulheres e 8,6% homens. São números bem acima da média europeia (cerca de 2%) e que há um mês pairam sobre a discussão pública e partilha de testemunhos encetados pela actriz Sofia Arruda quando contou o seu caso de assédio sexual no trabalho. Tal como nos EUA, os primeiros rostos de um #MeToo emergente na sociedade portuguesa são de actrizes, apresentadoras, de quem trabalha num meio de grande visibilidade e cujo corpo e rosto são ferramentas de trabalho. O assédio sexual nos seus empregos existe e não é uma inerência do seu trabalho. Envolve uma teia complexa de vulnerabilidades.