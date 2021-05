Carl Zimmer: “Temo que as pessoas queiram voltar às suas vidas normais e fingir que isto nunca aconteceu”

Carl Zimmer é jornalista de ciência no The New York Times e escritor, com um talento para transformar explicações complicadas de fenómenos científicos numa leitura fácil e que se pode tornar empolgante como um livro de aventuras. Zimmer escreve sobre temas de biologia e evolução, e é nesse contexto que surge Um Planeta de Vírus (Desassossego), um livro pequeno, mas que concentra tudo o que nunca imaginou saber sobre estes pedaços de informação genética que normalmente associamos com doenças, mas que podem ser muito mais, até fazer parte de nós. O PÚBLICO falou com Carl Zimmer por Zoom, sobre vírus em geral e sobre o coronavírus que no último ano e meio virou a nossa vida do avesso.