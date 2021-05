Temperaturas podem chegar aos 33 graus, mas só no Sul do país

É já a partir desta sexta-feira que as temperaturas vão subir, mas só a sul do rio Tejo. Isto porque, segundo Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), em termos de temperaturas, “o país estará dividido ao meio”. As regiões mais a norte “vão sofrer uma maior influência das ondulações frontais” e o tempo será mais fresco, com probabilidade de chuva na zona do Minho, Douro Litoral e nos distritos de Aveiro e Vila Real.

O sul estará sob influência do anticiclone dos Açores e o tempo vai ser mais quente, com temperaturas de verão já a sentir-se esta sexta-feira. O IPMA prevê 28ºC para Faro e 27ºC para Beja. Para o fim-de-semana, Faro vai chegar aos 32ºC e Beja aos 29ºC.

As temperaturas elevadas prolongam-se durante a semana. Quinta-feira vai ser o dia mais quente com Beja a chegar aos 33ºC.

Para Lisboa está previsto que as temperaturas oscilem entre os 24ºC, para sábado, e 28ºC para quinta-feira. No Porto, o tempo será mais fresco. Para sábado estão previstos 17ºC e 22ºC para quinta-feira.