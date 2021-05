Editor de política da Agência Lusa demite-se após notícia que identificava deputada com expressão racista

O editor da secção de Política da Agência de notícias Lusa, José Pedro Santos, apresentou a demissão nesta quinta-feira à noite, confirmou ao PÚBLICO a direcção. O pedido de demissão, que foi aceite, surgiu na sequência de uma notícia publicada no mesmo dia, sobre a constituição da comissão eventual de revisão constitucional que identifica a deputada Romualda Fernandes, como a própria Agência Lusa refere, de “modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa.”

O texto da autoria do jornalista Hugo Godinho foi corrigido às 22h04 e foi-lhe igualmente instaurado um processo de averiguações, a fim de apurar as circunstâncias em que a notícia foi elaborada. Pelas 23h52, numa nota aos clientes, a Direcção de Informação da Lusa lamentou “profundamente o erro”. A mesma entidade acrescenta ainda na mesma nota que vai “proceder a uma investigação sobre o que aconteceu” e “apresenta as suas desculpas à deputada, ao Partido Socialista” e a “todos os clientes e leitores” da agência.

Foto Nota à redacção da Lusa a que o PÚBLICO teve acesso

O grupo parlamentar do Partido Socialista repudiou “veementemente” os termos usados pela Lusa, uma vez que a deputada Romualda Fernandes é identificada “de forma absolutamente indecente e racista”.

Numa “nota de repúdio”, a líder parlamentar Ana Catarina Mendes exigiu “um pedido público de desculpas à deputada Romualda Fernandes e que os responsáveis pela veiculação desta notícia assumam as suas responsabilidades”.