Covid-19: há 22 concelhos acima do limite de incidência. Veja como está o seu

Há menos 14 concelhos acima do limite de incidência cumulativa definido pelo Governo. Arganil continua a registar o valor mais alto do país. Dos 286 municípios abaixo do tecto, quase um terço não regista qualquer caso há pelo menos duas semanas.

Há 22 concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, de acordo com o boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS). São menos 14 do que na última actualização, que dava conta de 36 nesta situação. Há, assim, 286 concelhos do país abaixo do limite de incidência para manter as medidas de desconfinamento, cerca de 93% do total.

Dos que estão acima do limite de incidência cumulativa definido pelo Governo, 16 já se encontravam na mesma situação na passada sexta-feira. Com seis a terem esta semana ultrapassado a linha estabelecida, quer isto dizer que 20 saíram deste patamar – Figueiró dos Vinhos passou mesmo de ter 126 casos por 100 mil habitantes para apresentar não ter registo de qualquer caso nas últimas duas semanas.

Tal como nos boletins anteriores, não há qualquer concelho com o nível de risco mais elevado, ou seja, acima da incidência cumulativa de 960 casos por 100 mil habitantes.

No patamar seguinte, de incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes, encontra-se apenas Arganil (826). O município do distrito de Coimbra foi o que viu aumentar mais este indicador (mais 236 que na semana passada) e mantém-se como o que tem a maior incidência cumulativa do país. Foi, por isso, um dos dois concelhos que recuaram no desconfinamento. O outro foi Lamego, que é nesta altura o oitavo concelho com maior incidência do país (261 novos casos por 100 mil habitantes), apesar de ter registado uma ligeira diminuição desde a semana anterior (menos 20).

Há sete concelhos com incidência cumulativa superior a 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mais três que na semana anterior. Além de Lamego, estão acima deste nível Lajes das Flores (410), Ribeira Grande (375) e Nordeste (329), nos Açores, e ainda os territórios continentais de Castelo de Paiva (298), Montalegre (289) e Odemira (271).

Nenhum concelho das Áreas Metropolitanas de Lisboa ou do Porto se encontra em patamares de risco. Dos 286 concelhos do país com a incidência abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes, quase um terço (30%) não regista qualquer caso há pelo menos 14 dias. São agora 85 municípios nesta situação, mais seis que na semana anterior. Destes 85, 60 já reportavam uma incidência a 14 dias nula no boletim epidemiológico anterior.