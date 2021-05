Auto-agendamento de vacinação para recuperados da covid-19 há mais de seis meses em Junho

Marcações começam a partir da primeira semana de Junho no portal.

Os doentes recuperados há mais de seis meses de infecção por SARS-CoV-2 vão poder marcar a sua vacinação através do portal de auto-agendamento a partir da primeira semana de Junho, confirmou fonte da task force responsável pelo processo.

Em resposta enviada à Lusa, o organismo liderado pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo prevê que a plataforma na Internet para a marcação da administração da vacina “esteja disponível para as pessoas que recuperaram de infecção por SARS-CoV-2, diagnosticada há, pelo menos, seis meses a partir da primeira semana de Junho”.

De acordo com o que já havia sido adiantado pelo coordenador da task force, estas pessoas que já passaram pela doença há seis meses vão começar a ser vacinadas “de acordo com a faixa etária a que pertencem” e assim que “a esmagadora maioria das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos” já tenham sido vacinadas.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.