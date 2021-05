O ataque vigoroso de Costa a Joe Biden

1. Como confidenciava há dias um ministro do seu núcleo duro, a propósito das críticas a Rui Rio, António Costa “é muito vivo”. Essa vivacidade fez-se notar mais uma vez no debate de política geral (antes conhecido mais facilmente por debate quinzenal) no Parlamento. O destinatário, curiosamente, não foi o líder do PSD, Catarina Martins ou sequer André Ventura. Foi mesmo o Presidente norte-americano, Joe Biden. Costa, que exerce cumulativamente o cargo de presidente em exercício do Conselho da União Europeia, usou a cartilha ditada por Angela Merkel no que diz respeito à sugestão de Biden para que sejam quebradas as patentes das vacinas anticovid, mas com mais energia (e talvez com o especial gosto de ter sido em resposta ao líder parlamentar do PCP, tão crítico das administrações norte-americanas).