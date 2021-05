Palestina: BE quer proibir importação ou venda de bens a “colonatos ilegais em territórios ocupados”

O Bloco de Esquerda quer proibir todas as relações comerciais com colonatos ilegais em territórios ocupados, dando a ocupação de Israel na Cisjordânia palestiniana como o exemplo mais flagrante. Num projecto de lei que será entregue esta sexta-feira no Parlamento, os bloquistas criticam a “complacência” da comunidade internacional e pedem “solidariedade concreta” e “coragem política”. Apesar de a União Europeia (UE) considerar que a implantação de colonatos é ilegal e constitui um obstáculo à paz, os Estados-membros da UE, incluindo Portugal, “continuam a tornar os colonatos israelitas financeiramente viáveis” através das relações comerciais estabelecidas entre as duas regiões, nota o BE.