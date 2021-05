O regabofe do BES num país sem consequências

O mercado financeiro lida com dinheiro alheio. Por isso, é demasiado apetitoso para gente sem escrúpulos que o usam para canalizar recursos para onde eles não deviam ir.

A Comissão Eventual de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco tem sido um regabofe, semelhante em tudo às do BES e da CGD. O sistema financeiro português é um filme do David Lynch. Uma história em que até há crédito dado a investimentos, até há garantias dadas por quem pede emprestado, até há renegociação da dívida e até há execução das garantias (ou quase). Mas depois chegamos ao fim do filme e reparamos que não era nada disto.