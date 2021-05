Republicanos elegem Elise Stefanik e confirmam lealdade a Trump

O Partido Republicano concluiu, esta sexta-feira, o processo de substituição da sua n.º3 na Câmara dos Representantes dos EUA, a conservadora Liz Cheney, que foi afastada por insistir nas críticas a Donald Trump. Para o lugar, o partido confirmou a subida na hierarquia de Elise Stefanik, uma jovem congressista que não tem os créditos conservadores de Cheney, mas que beneficiou do apoio do ex-Presidente norte-americano por propagar as queixas infundadas de fraude nas eleições de 2020.

A escolha da bancada republicana, confirmada numa votação secreta (134-46), não foi uma surpresa para ninguém. Liz Cheney, de 54 anos, filha do ex-vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, foi afastada do cargo de líder executiva da bancada na quarta-feira; e Elise Stefanik, de 36 anos, e representante de um distrito rural do estado de Nova Iorque, recebeu o apoio público de Trump na semana passada.

O processo teve um pequeno percalço na noite de quinta-feira, quando o congressista Chip Roy – um político do Texas ainda mais conservador do que Liz Cheney – anunciou a sua candidatura ao lugar, por se opor à escolha de Stefanik.

“Temos de evitar pôr em cargos de liderança republicanos que fazem campanha como se fossem republicanos, mas que depois votam como se fossem democratas”, disse Roy, numa referência ao facto de Stefanik ter votado muito mais vezes contra as propostas do ex-Presidente Trump, como congressista, do que ele ou Cheney.

Mas o percalço foi rapidamente contornado com uma curta declaração de Trump, que reiterou o seu apoio à escolha de Stefanik e arrasou Roy.

“Nem consigo imaginar que os congressistas admitam apoiar Chip Roy. Ele não tem feito um bom trabalho e, provavelmente, vai ser derrotado nas eleições primárias no seu próprio distrito”, disse Trump na noite de quinta-feira. “Eu apoio muito mais a Elise, de longe, do que Roy!”

Três facções

Em causa estão três facções distintas na bancada do Partido Republicano, separadas por visões diferentes sobre o melhor caminho a seguir após o conturbado período eleitoral de 2020 e a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump, a 6 de Janeiro.

O grupo mais reduzido, que foi ficando cada vez mais pequeno desde Janeiro e que parece ser hoje composto apenas por Liz Cheney, defende que o Partido Republicano deve afastar-se o mais possível de Trump, a quem acusa de querer “sabotar a democracia” no país; outro grupo minoritário, onde se inclui Chip Roy, aceita o fim da contestação a Trump, mas rejeita a promoção de congressistas só por causa do seu apoio às queixas de fraude eleitoral lançadas pelo ex-Presidente, preferindo eleger líderes partidários com valores marcadamente conservadores; e a facção maioritária, que inclui os dois principais líderes, Kevin McCarthy e Steve Scalise, quer o fim das críticas a Trump e a concentração de todos os congressistas republicanos no objectivo de vencer as eleições para o Congresso em Novembro de 2022.

O resultado destas tensões no Partido Republicano, nos últimos meses, foi um rápido regresso da união à volta de Trump, depois de um breve período em que se ouviram algumas críticas à responsabilidade do ex-Presidente nos acontecimentos que levaram à invasão do Capitólio.

Numa prova dessa união, o discurso de nomeação de Elise Stefanik como nova líder executiva da bancada do Partido Republicano na Câmara dos Representantes vai ser proferido, segundo a CNN, pelo congressista John Katko – um dos dez republicanos que, há apenas quatro meses, votaram a favor do segundo processo de impeachment de Trump.

O cargo de líder executivo da bancada republicana na Câmara dos Representantes – o terceiro mais poderoso na hierarquia – já foi ocupado por políticos como o ex-Presidente dos EUA, Gerald Ford, e os ex-vice-presidentes Mike Pence e Dick Cheney.