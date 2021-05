Guia prático: o que é o assédio sexual? A quem posso pedir ajuda?

O tema do assédio sexual no trabalho voltou a chamar a atenção dos holofotes mediáticos em meados de Abril, depois de a actriz Sofia Arruda ter denunciado, no programa Alta Definição, da SIC, que foi vítima de assédio na produção de uma novela televisiva. Ao exemplo da actriz seguiram-se muitos outros. No final de 2017, o movimento social #MeToo tornou-se sinónimo da denúncia de casos de assédio depois de várias actrizes, e não só, terem dado a cara em duas investigações jornalísticas contra o produtor norte-americano Harvey Weinstein, condenado em Março de 2020 a uma pena de prisão de 23 anos por crimes sexuais.