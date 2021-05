Príncipe Harry: fazer parte da família real é “um misto entre o The Truman Show e estar num zoo”

A vontade em virar as costas à monarquia, afinal, não é recente. Harry, o filho mais novo do herdeiro da coroa britânica, confessou, durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert, do actor Dax Shepard, que essa necessidade vem desde os seus 20 e poucos anos por causa do que a vida da realeza fez à mãe, a princesa Diana (1961-1997), contrariando as teorias de que tudo teria sido orquestrado por Meghan Markle.

No entanto, também o pai é em parte responsável pela decisão de se afastar de tudo e todos. É que o príncipe diz querer “quebrar o ciclo”, uma resolução que se começou a desenhar quando percebeu que a forma como o príncipe Carlos o tratava era uma cópia de como este tinha sido tratado pelos seus pais, a rainha Isabel II e o falecido príncipe Filipe.

A conversa, a propósito do lançamento da nova série da Apple TV+ sobre saúde mental, The Me You Can't See, que co-produz com Oprah Winfrey e que estreia na próxima semana, acabou por ser uma revisitação à infância do príncipe.

Considerando que o pai lhe transmitiu “muita dor e sofrimento”, Harry pretende não passar esse testemunho aos filhos — Archie, de 2 anos, e a menina que está a caminho. “Nós, como pais, deveríamos fazer o máximo que pudéssemos para tentar dizer [aos filhos]: ‘Sabem uma coisa? Isto aconteceu comigo, por isso vou certificar-me de que isto não te acontece’”. Resultado: “Aqui estou eu (…), por vezes temos de tomar decisões e pôr a nossa família em primeiro lugar.”

Prince Harry Duke of Sussex sits down in the attic today to charm our pants off with his intellect, wit and thoughtful stance on approaching mental wellness. We feel so lucky to have been able to sit down with him- what a joy. ?????? pic.twitter.com/ZxzZJMYcOg — Armchair Expert Podcast (@ArmchairExpPod) May 13, 2021

O príncipe também recordou o seu passado de jovem rebelde, admitindo ter experimentado marijuana e apanhado várias bebedeiras nos seus 20's. Porém, considera que esses comportamentos não eram mais do que um reflexo da “infância traumática”. Afinal, explica Harry, ser da família real britânica é “um misto entre o The Truman Show e estar num zoo”.

O filme The Truman Show - A Vida em Directo, de 1998, com Jim Carrey no papel principal, mostrava como a vida de alguém era secretamente acompanhada por um reality-show, no qual todos sabiam ser personagens menos o protagonista.

Mas, explica Harry, esse papel é visto como “um emprego”, que se tem de suportar com um sorriso no rosto. E continua: “Eu tinha 20 e poucos anos e pensava: ‘Não quero este trabalho, não quero estar aqui.’”

O duque, que perdeu os seus patrocínios e patentes militares este ano, mostra-se, hoje, satisfeito com a mudança, declarando sentir-se muito melhor: “Os meus ombros descontraíram, os dela [de Meghan] também.”