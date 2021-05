O multimilionário Maezawa vai à Estação Espacial Internacional em Dezembro

Yusaku Maezawa, multimilionário, empreendedor, hedonista e reconhecido no mundo da moda pelo lançamento do site Zozotown, o mais bem-sucedido no Japão, e por ter criado a marca de roupas personalizáveis Zozo e o sistema de medição Zozosuit, vai à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla original). A viagem está agendada para Dezembro deste ano, informou a TV Tokyo, citada pela Reuters.​

Maezawa, que ocupa o 30.º lugar entre os homens mais ricos do seu país, segundo a Forbes, com uma fortuna estimada em dois mil milhões de dólares (1650 milhões de euros), vai iniciar o seu treino na Rússia no próximo mês para a missão que terá uma duração estimada de 12 dias — a nave tripulada russa ​Soyuz será lançada a 8 de Dezembro e espera-se que esteja de regresso a 20 do mesmo mês.

Além do magnata japonês, irão a bordo o cosmonauta russo Alexander Misurkin e um convidado de Maezawa, o produtor cinematográfico Yozo Hirano.

A viagem de Maezawa à ISS surge como uma espécie de aperitivo para o que se segue. O empresário foi anunciado como o primeiro homem a viajar à Lua na condição de turista. A revelação, em Setembro de 2018, foi feita pelo director-geral da empresa aeroespacial que será responsável pela viagem e pela inovadora forma de turismo, a SpaceX, fundada pelo conhecido empresário Elon Musk.

Wanna fly to the ?? with me??

Big update coming March 2nd. #dearMoon — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) February 26, 2021

A excursão à Lua está prevista para 2023, sendo expectável que Maezawa não vá sozinho, já que, na época, o empresário confidenciou ter comprado “todos os lugares do foguetão”. Inicialmente, o turista espacial disse que levaria consigo artistas por quem nutre admiração, em representação de diferentes formas de arte, como música, pintura, fotografia, cinema e moda. Porém, já este ano, houve novidades: ​Maezawa anunciou, no Twitter, estar à procura de sete companheiros de viagem oriundos de qualquer parte do mundo. A fase de pré-inscrição na missão Dear Moon terminou em Março e os últimos passos no processo de selecção serão dados no fim deste mês.