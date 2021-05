Rui Moura Alves colecciona aguardentes, faz os melhores vinagres do país e está ligado a vinhos memoráveis da Bairrada

Há uns dias, bebi um vinho extraordinário no restaurante Ferrugem, no lugar de Portela, Vila Nova de Famalicão. Foi a acompanhar um delicioso “sarrabulho de cogumelos” (sem sangue, mas com os típicos cominhos) e outras coisas boas cozinhadas por Renato Cunha. Era garrafa única na casa e presumo que poucas haverá aí por beber, pois, em teoria, ninguém guarda um espumante da Bairrada com 31 anos. Em teoria, poucas se aproveitarão. Também pensava o mesmo, antes de beber o tal vinho, o Quinta das Bágeiras Espumante Velha Reserva 1990.