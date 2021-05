Foi você que pediu um Portonic?

Vinho do Porto branco com água tónica em latas ou garrafas de 250 ml: esta é a novidade no mundo dos vinhos licorosos do Douro que assim pretendem chegar a um público maior e criar mais ocasiões de consumo. Deixem-se de lado formalismos e salamaleques: este é um Porto que quer fazer piqueniques e sunsets .

Onde levas o teu Porto?, o mote da última campanha publicitária do Instituto de Vinho do Douro e do Porto (IVDP), em finais de 2020, já dava uma boa indicação. O vinho do Porto podia, pode ir, basicamente, para todo o lado. Mas agora vai, provavelmente, mais descontraído e sem qualquer outra logística que não seja a de agarrar uma lata ou garrafa de 250ml: esta é a conta certa para as marcas que já avançaram para o Portonic. A saber: o já conhecido cocktail de vinho do Porto branco com água tónica, o Porto tónico, que surge agora em modo pronto-a-beber. Corações ao alto, portanto, para os puristas do vinho do Porto: ele quer sair da sua torre de marfim e descer à rua, à praia, ao rio, ao campo. E quer deixar-se de deferências antigas e ser servido em qualquer momento, seja das refeições seja do lazer.