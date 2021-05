Vem aí a Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte

Projecto vai ser lançado a 27 de Maio, no Porto, e quer levar os turistas à descoberta das quatro regiões vitivinícolas do território.

Vai nascer uma Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte. O anúncio foi feito esta quarta-feira e o projecto é lançado já no próximo dia 27, no Porto, depois de um ano de trabalho.

A iniciativa junta a entidade regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), o Instituto do Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e as Comissões Vitivinícolas das Regiões dos Vinhos Verdes, Távora-Varosa e de Trás-os-Montes.

“Quisemos partir do zero, sentar um conjunto de instituições que queríamos que sentissem a rota como deles, para que não houvesse uma multiplicidade de rotas e baralhássemos, depois, o turista, com tanta informação”, referiu o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, à margem de uma visita ao concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real.

O objectivo foi criar um produto “credível”, “a Rota”, tendo sido elaborado um “regulamento muito ambicioso” que só permite a entrada a “quem obedecer aos critérios” definidos.

“Queremos apelar a financiamento para a promoção desta rota. É uma rota que queremos levar para todo o mundo com a vantagem que sabemos que temos tudo para ter sucesso, dos melhores vinhos, das melhores experiências na vinha, das melhores paisagens, e acreditamos que o Porto e Norte, aliás, acreditamos que o país, poderá ser, de facto, a capital europeia do enoturismo”, salientou Luís Pedro Martins.

O responsável acrescentou que a “rota vai ajudar a pôr no mapa” um “segmento muito importante” e referiu que “há muitos turistas que procuram este produto e que vêm sempre com disponibilidade para vários dias na região e que vêm também com grande poder de compra”.

“Queremos passar a mensagem que facilmente podem ir do Douro para Trás-os-Montes, para o Minho e voltar novamente ao Porto, e é esta a ideia, permitir a circulação de turistas”, frisou.

Estas rotas beneficiarão de um regulamento comum, e do mapeamento dos principais locais a visitar, pontos de interesse cultural e locais onde se proporcionam experiências inovadoras e diferenciadores, tendo o vinho e a vinha como mote.