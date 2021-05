Torre dos Clérigos reabre ao público

Após vários meses encerrada, devido à pandemia e a obras de melhoramento de alguns dos espaços de circulação dos visitantes, a Torre dos Clérigos, no Porto, volta a abrir ao público este sábado, 15 de Maio.

Para celebrar, o primeiro fim-de-semana de reabertura traz preços especiais: “na compra de dois bilhetes, o visitante apenas paga um”, anunciam em comunicado. No sábado, a festa promete estender-se ao longo de todo o dia com concertos, animação e visitas nocturnas.

Logo de manhã, das 10h às 12h30, o “Palhaço Pico”, encarnado por Francisco Marques, vai ser o “inspector desconfinamento” para “interagir com as famílias, de forma animada, proporcionando momentos de recordação, sempre com muita segurança”, aponta o padre Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos.

Às 12h, soa o “concerto diário de órgão de tubos”, pelo organista Rui Soares. E, às 16h, é o “som dos 49 sinos do carrilhão dos Clérigos” que se fará “ouvir na cidade”. Ana Elias é a carrilhanista convidada para um concerto de sete momentos, com destaque para a Prelúdio 5, de Matthias Vanden Gheym (“300 anos de música para carrilhão”) e, a fechar, uma versão da música Porto Sentido, de Rui Veloso, numa homenagem a Zeca Afonso.

Para celebrar a Noite Europeia dos Museus, o monumento portuense assinala a efeméride com visitas nocturnas, das 19h às 21h, “mantendo-se os preços especiais” de dois bilhetes pelo preço de um.

A encerrar o dia, há concerto nos históricos órgãos da Igreja dos Clérigos, assinalando o “concerto diário número 2000”, com o organista titular Rui Soares e os convidados Marcos Brescia (organista) e Rosana Orsini (soprano).

“É um número muito significativo, visto estes concertos serem todos os dias desde 2015, gratuitos, sem interrupções, sempre no mesmo horário, e são muito apreciados pelos nossos visitantes nacionais e estrangeiros”, afirma o presidente da instituição.

Todos os concertos do dia têm transmissão em directo na página de Facebook da Torre dos Clérigos.

O director-executivo da Torre dos Clérigos, António Tavares, está optimista com a reabertura do espaço, revela o comunicado, mas acredita que será “um caminho longo para atingir os valores [de visitantes] pré-pandemia”. O complexo dos Clérigos terminou o ano de 2019 com cerca de 1.500.000 de visitantes e o ano de 2020 com cerca de 375.000.

As obras de melhoramento agora efectuadas, num investimento de cerca de 150 mil euros, vão “permitir um maior conforto na gestão de fluxos dos visitantes ao espaço, esperando que este investimento dure outros tantos 250 anos”.