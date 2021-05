Um bom Chardonnay para matar saudades de Chablis e da Borgonha

Portugal é muito nacionalista no consumo, mas importa anualmente cerca de dois milhões de hectolitros de vinho, um pouco menos de um terço do que produz. Infelizmente, o grosso do que importa é vinho a granel, para ser vendido como vinho de mesa, que concorre com o vinho certificado português, confundindo-se muitas vezes com este, uma vez que há produtores a vender os dois usando rótulos semelhantes.