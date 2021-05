REN defende que “é preciso mais clarificação” no hidrogénio

A REN prevê investir 40 milhões de euros até 2024 para começar a adaptar as infra-estruturas de gás natural à injecção de gases renováveis como o hidrogénio. Na apresentação do plano estratégico para os próximos quatro anos, a empresa responsável pelas redes de transporte energético, destacou que, ao contrário do que se passa em outros países europeus, prefere uma abordagem “mais gradual” e menos ambiciosa à introdução do hidrogénio nas redes nacionais.