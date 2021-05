REN acelera no investimento, mas abranda no dividendo

O novo plano estratégico da REN prevê investimentos de 900 milhões até 2024, essencialmente na rede eléctrica. Empresa baixa dividendo para lidar com “a incerteza” da taxa da energia.

A REN anunciou esta quarta-feira que prevê investir 900 milhões de euros nos próximos quatro anos, estando 80% do valor associado às infra-estruturas de transporte de electricidade, para poder acomodar, nos próximos anos, maior produção de origem solar e hídrica (as novas barragens da Iberdrola no Tâmega).