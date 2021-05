Pandemia “travou” 33 mil cartas de condução em 2020

IMT passou pouco mais de 87 mil novas cartas, menos 27,7% do que em 2019. Houve descida em todos os grupos etários, com excepção dos 60-69 anos.

O número de novas cartas de condução caiu drasticamente em 2020. Dados pedidos pelo PÚBLICO ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), mostram que foram emitidas 87.195 cartas no ano passado, o que significa menos 33.342 cartas do que em 2019, uma quebra de 27,7% em termos homólogos. Nas licenças de condução de pesados (mercadorias e passageiros), a quebra foi menos expressiva: foram emitidas 9917 novas cartas em 2020, menos 2116 do que as 12.033 de 2019, a que corresponde uma descida de 17,6%.