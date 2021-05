Voleibol: Portugal vence Bielorrússia e está próximo do Europeu

Selecção nacional soma quatro vitórias em outros tantos jogos no Grupo G.

A selecção portuguesa de voleibol somou nesta sexta-feira o quarto triunfo em outros tantos jogos na qualificação para o Euro2021, ao derrotar a Bielorrússia, por 3-1, em Matosinhos.

No arranque do segundo torneio de qualificação, Portugal bateu os bielorrussos pelos parciais de 25-22, 25-19, 21-25, 25-21, depois de já ter conseguido vencer o mesmo adversário fora de portas, por 2-3 (25-21, 23-25, 25-23, 23-25, 10-15).

Com dois encontros por disputar no Grupo G de qualificação (sábado diante da Noruega e domingo frente à Hungria), a selecção portuguesa tem 11 pontos, mais quatro do que a Bielorrússia, enquanto Hungria e Noruega têm três cada.

O primeiro classificado de cada grupo apura-se directamente para o Campeonato da Europa, a disputar em Setembro, em quatro países (Estónia, Polónia, República Checa e Finlândia), bem como os cinco melhores segundos classificados.