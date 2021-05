Sofia Araújo derrotada nos “quartos” do Vigo Open

O terceiro torneio do ano do World Padel Tour (WPT) terminou na terceira ronda para Sofia Araújo. Nesta sexta-feira, no complexo Máis que Auga Navia, a padelista de Lisboa ainda venceu o primeiro set, mas foi claramente batida nos dois parciais seguintes e acabou eliminada do Cupra Vigo Open 2021.

Após ultrapassar as duas primeiras rondas sem perder nenhum parcial, Sofia Araújo e a espanhola Eli Amatriain jogaram pela primeira vez juntas os quartos-de-final de uma prova do WPT, mas não conseguiram ultrapassar Victoria Iglesias e Aranzazu Osoro, uma das parelhas do momento no quadro feminino do circuito internacional.

Araújo e Amatriain ainda ganharam o primeiro set (6-4), mas Iglesias e Osoro, que na ronda anterior tinham afastado Ariana Sánchez e Paula Josemaría, as cabeças-de-série n.º 2, em apenas dois sets (6-3 e 6-4), conseguiram dar a volta ao jogo da portuguesa e da espanhola.

De forma clara, a dupla hispano-argentina ganhou os dois parciais seguintes (6-0 e 6-1), garantindo o lugar nas meias-finais ao fim de cerca de 1h40.

Ana Catarina Nogueira, que não teve um sorteio favorável para a prova na Galiza, foi afastada na primeira ronda do quadro principal do torneio, após perder no duelo com espanholas Verónica Virseda e Lucía Martínez, a 13.ª melhor dupla da competição.

O próximo torneio do WPT será o Santander Open, e terá início a 23 de Maio.