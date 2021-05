PSP queria abrir estádio aos adeptos do Sporting e concentrar festejos em Alvalade

Força de segurança saiu derrotada de uma reunião no MAI, que decorreu na passada sexta-feira, com três chefes de gabinete de três membros do Governo.

A PSP defendeu na passada sexta-feira, numa reunião que ocorreu no Ministério da Administração Interna (MAI), e que contou com a presença de três chefes de gabinete de dois ministros e um secretário de Estado, que o estádio do Sporting deveria ser aberto aos adeptos no final do jogo, concentrando os festejos do título em Alvalade. A posição acabou por sair derrotada, levando o director nacional da PSP a enviar um ofício ao ministro da Administração Interna, alertando-o para os riscos de prosseguir com o plano que fora aprovado.