Julian Weigl eleito futebolista do ano no Benfica

O médio alemão Julian Weigl recebeu nesta sexta-feira o Galardão Cosme Damião de futebolista do ano do Benfica, numa votação em que superou Rafa, Taarabt e Pizzi, no futebol masculino, e Cloe Lacasse no feminino.

Num ano em que a habitual gala realizada por ocasião do aniversário dos “encarnados” não se realizou devido às restrições motivadas pela covid-19, os galardões têm sido revelados diariamente, tendo sido entregue nesta sexta-feira o respectivo prémio ao médio germânico.

?? Weigl venceu o Galardão Cosme Damião na categoria Futebolista do Ano!#Benfica117Anos #EPluribusUnum — SL Benfica (@SLBenfica) May 14, 2021

“É um momento muito especial e sabe muito bem. Estou contente por todos os sócios e adeptos que votaram em mim, é um grande prémio, principalmente quando o público que nos apoia vota em ti. Quando cheguei não foi fácil, não vencíamos os jogos e, em parte, era também minha culpa, porque estava em campo”, afirmou o jogador, depois de ter recebido o galardão das mãos do antigo futebolista Rui Costa, acrescentando estar contente por ter “conseguido mudar a opinião das pessoas”.

Galardões já entregues:

Inovação: Player App.

Parceiro do Ano: Serviço Nacional de Saúde.

Projecto do Ano: Organização da Final da Liga dos Campeões 2020.

Treinador do Ano: Marcel Matz (voleibol).

Modalidade do Ano: Voleibol masculino.

Atleta de Alta Competição: Ana Catarina (futsal feminino).

Revelação do Ano: Diogo Gonçalves (futebol).

Revelação das Modalidades: Jacaré (futsal).

Formação: Atletismo (sub-23).